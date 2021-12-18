В Башкирии в следующие два дня прогнозируют снег, метель и гололедицу

В Башкирии, по сведениям республиканского Гидрометцентра, пока что сохранятся снегопады. Но при этом в отдельных районах ожидается метель.

В воскресенье, 19 декабря, днем синоптики обещают от -1 до -6 градусов, а ночью – от -4 до -9. Ночью снег может местами усилиться. В отдельных районах республики на дорогах ожидается гололедица, а также снежный накат. Ветер будет умеренным.

В понедельник прогнозируют снег, который местами перерастет в метель. Днем столбик термометра покажет ль -1 до -6 градусов, в ночное время – от -4 до -9, но при прояснениях возможно похолодание до -14 градусов.