В Башкирии в следующие два дня прогнозируют снег, метель и гололедицу

В Башкирии, по сведениям республиканского Гидрометцентра, пока что сохранятся снегопады. Но при этом в отдельных районах ожидается метель.
В воскресенье, 19 декабря, днем синоптики обещают от -1 до -6 градусов, а ночью – от -4 до -9. Ночью снег может местами усилиться. В отдельных районах республики на дорогах ожидается гололедица, а также снежный накат. Ветер будет умеренным.
В понедельник прогнозируют снег, который местами перерастет в метель. Днем столбик термометра покажет ль -1 до -6 градусов, в ночное время – от -4 до -9, но при прояснениях возможно похолодание до -14 градусов.
Во вторник ожидается снег, в отдельных районах – метель. Дороги по-прежнему будут покрыты льдом и снежным накатом. Температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов, ночью – до -7.