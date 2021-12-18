Братские республики. В Уфу прибыла официальная делегация Казахстана во главе с премьер-министром страны Аскаром Маминым. Гости приняли участие в деловой встрече с Радием Хабировым в рамках Международной недели бизнеса.
С возложения цветов к памятнику Салавату Юлаеву начался официальный визит делегации Казахстана в Уфу. Столица Башкортостана встретила гостей долгожданным снегопадом и теплой погодой. Такая же теплая атмосфера царила и на деловой встрече двух сторон. С приветственным словом к делегации, в составе которой, кроме руководства страны, также представители крупного бизнеса, обратился глава республики.
Визит делегации Казахстана стал ответом на посещение страны главой Башкортостана Радием Хабировым в ноябре. Уже тогда удалось придать новый импульс деловым отношениям двух республик, которые начались ещё в начале 90-х годов. Партнеры подписали ряд соглашений по укреплению связей в промышленном, аграрном и нефтехимическом секторах. Работа уже началась.
И этот сигнал бизнес уловил. Хотя с момента визита Радия Хабирова в Казахстан прошёл всего месяц, уже реализованы проекты на сотни миллионов рублей. И этот показатель растёт ежедневно. Казахские предприниматели подтверждают: Башкортостан – надежный партнёр, уверенность в котором не вызывает сомнений.
Большие перспективы ещё у одного крупного проекта. В Казахстане планируют создать химический кластер на территории специальной экономической зоны «Павлодар» с участием «Башкирской содовой компании». Соглашение об этом подписано в Уфе.
Ещё целый ряд соглашений подписан по итогам форума. Сотрудничать республики будут в разных сферах: от промышленности до сельского хозяйства. А вести бизнес станет удобнее. Радий Хабиров отметил, что для этого Башкортостан в следующем году откроет прямое авиасообщение между Уфой и Нур-Султаном, так что народы свяжут не только единые исторические и культурные корни.