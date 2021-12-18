В Уфе избрали меру пресечения заместителю главы Октябрьского района

Две кофемашины и 150 тысяч рублей. Заместителю главы администрации Октябрьского района Уфы предстоит встретить Новый год за решеткой. Накануне ночью его поймали за получением взятки в особо крупном размере. Сегодня чиновника арестовали. На оглашении меры пресечения Расулю Кагирову стало плохо, а потерпевшая впервые прервала молчание.

Несколько дней назад Расуль Кагиров пережил инфаркт, бригада медиков откачивала его прямо на рабочем месте, в ночь на пятницу его задержали силовики, а сейчас он, держась за сердце, ждет оглашения меры пресечения. Чиновника обвиняют в тяжком преступлении – получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемый потребовал от уфимского предпринимателя взятку в размере почти 200 тыс. рублей за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, а также за общее покровительство по службе в его пользу. При получении оставшейся части денежных средств в сумме 150 тыс. рублей чиновник был задержан с поличным.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан
Фото №1 - В Уфе избрали меру пресечения заместителю главы Октябрьского района

В администрации Октябрьского района Уфы Расуль Кагиров отвечал за экономику, торговлю, общественное питание и предпринимательство. Последним чиновник, видимо, увлекся и решил выпросить от местной предпринимательницы взятку. Ответ на вопрос, зачем ему нужны были деньги, удивил всех в зале суда. Поступок, характерный для героя сказки о Робин Гуде, правоохранители не оценили.

– Правда, как в некоторых источниках пишут, что деньги нужны были якобы для корпоратива в администрации? – В источниках есть то, что деньги собирались на подарки детям-инвалидам? Есть это в источниках? – Деньги требовались для подарков? – Конечно. – А для каких детей? – Для инвалидов первой и второй группы.

После совета своего адвоката не разговаривать с журналистами замглавы района воздержался от дальнейших комментариев. А вот потерпевшая, наоборот, решила прервать молчание. Предпринимательница рассказала, как именно Кагиров вымогал деньги. Женщина владеет одной из развлекательных площадок в Сипайлово. «Отмывание» денег должно было пройти через чек путем оплаты услуг электромонтажа, которого, естественно, не было.

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Счет выставлялся на услуги электромонтажа, который мне не проводили, потому что он не требовался, тем более на такую сумму. И подарков для детей-инвалидов никаких не было. Человек просто меняет показания, неизвестно, что завтра скажет.

Потерпевшая

Сначала бизнес-леди такое предложение напугало, и перед тем, как занести крупный чек, в октябре этого года предпринимательница передала чиновнику две кофемашины стоимостью почти 50 тысяч рублей. Свою вину Кагиров признал лишь частично. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Правоохранители сейчас устанавливают причастность подозреваемого к иным преступлениям. В уфимской мэрии пообещали оказать содействие следователям.

То, что делают правоохранители, это их работа, и мы будем всячески содействовать, чтобы как можно быстрее установить истину.

Талгат Зайнуллин, начальник информационно-аналитического управления администрации г. Уфы

Расулю Кагирову может грозить до 12 лет лишения свободы.

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