В Уфе избрали меру пресечения заместителю главы Октябрьского района

Две кофемашины и 150 тысяч рублей. Заместителю главы администрации Октябрьского района Уфы предстоит встретить Новый год за решеткой. Накануне ночью его поймали за получением взятки в особо крупном размере. Сегодня чиновника арестовали. На оглашении меры пресечения Расулю Кагирову стало плохо, а потерпевшая впервые прервала молчание.

Несколько дней назад Расуль Кагиров пережил инфаркт, бригада медиков откачивала его прямо на рабочем месте, в ночь на пятницу его задержали силовики, а сейчас он, держась за сердце, ждет оглашения меры пресечения. Чиновника обвиняют в тяжком преступлении – получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемый потребовал от уфимского предпринимателя взятку в размере почти 200 тыс. рублей за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, а также за общее покровительство по службе в его пользу. При получении оставшейся части денежных средств в сумме 150 тыс. рублей чиновник был задержан с поличным. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан

В администрации Октябрьского района Уфы Расуль Кагиров отвечал за экономику, торговлю, общественное питание и предпринимательство. Последним чиновник, видимо, увлекся и решил выпросить от местной предпринимательницы взятку. Ответ на вопрос, зачем ему нужны были деньги, удивил всех в зале суда. Поступок, характерный для героя сказки о Робин Гуде, правоохранители не оценили.

– Правда, как в некоторых источниках пишут, что деньги нужны были якобы для корпоратива в администрации? – В источниках есть то, что деньги собирались на подарки детям-инвалидам? Есть это в источниках? – Деньги требовались для подарков? – Конечно. – А для каких детей? – Для инвалидов первой и второй группы.

После совета своего адвоката не разговаривать с журналистами замглавы района воздержался от дальнейших комментариев. А вот потерпевшая, наоборот, решила прервать молчание. Предпринимательница рассказала, как именно Кагиров вымогал деньги. Женщина владеет одной из развлекательных площадок в Сипайлово. «Отмывание» денег должно было пройти через чек путем оплаты услуг электромонтажа, которого, естественно, не было.

Счет выставлялся на услуги электромонтажа, который мне не проводили, потому что он не требовался, тем более на такую сумму. И подарков для детей-инвалидов никаких не было. Человек просто меняет показания, неизвестно, что завтра скажет. Потерпевшая

Сначала бизнес-леди такое предложение напугало, и перед тем, как занести крупный чек, в октябре этого года предпринимательница передала чиновнику две кофемашины стоимостью почти 50 тысяч рублей. Свою вину Кагиров признал лишь частично. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Правоохранители сейчас устанавливают причастность подозреваемого к иным преступлениям. В уфимской мэрии пообещали оказать содействие следователям.

То, что делают правоохранители, это их работа, и мы будем всячески содействовать, чтобы как можно быстрее установить истину. Талгат Зайнуллин, начальник информационно-аналитического управления администрации г. Уфы