Жительница Уфы спасла отравленную собаку, умиравшую на трассе

Животное, бившееся в конвульсиях, женщина заметила по дороге из Давлекановского района. Она отвезла пса в ветклинику, где за его жизнь принялись бороться врачи.
Эти кадры Любовь Локотко снимала, чтобы отправить ветеринарам. Корчившуюся от боли собаку женщина случайно заметила недалеко от трассы. Тогда она ещё думала, что пса могла сбить машина. Врачи сказали немедленно везти в больницу.
В Уфе четвероногого пациента уже ждали врачи ветклиники «Забота». Собака была в крайне тяжёлом состоянии. После того как удалось купировать судороги, животному сделали рентген. Но на снимке врачи обнаружили не переломы, а иглу, которая проколола брюшину и кишечник. У собаки начался перитонит.
Это вещество, которое расслабляет мышцы, да так, что легкие перестают работать. Сердце еще качает кровь, но сделать вдох собака не может и умирает от удушья. Так раньше истребляли бездомных собак. Но в 2018 году в России начал действовать закон об ответственном обращении с животными. На смену жестоким методам пришли гуманные способы контроля бездомных собак.
Скорее всего, в собаку стрелял ядом тот, кто раньше этим уже занимался, возможно, организация, которая продолжает, несмотря на запреты, работать подпольно.
Свою палату пациент покидать не спешил. То ли условия понравились, то ли незнакомые люди и подозрительный аппарат в руках оператора не внушал доверия. Из ветклиники он выписывается не безымянным псом, а Форусом – значит удачливый, говорит Любовь. Фортуна точно на его стороне. Собака выжила благодаря тому, что помощь ему оказали вовремя, а яд вошел частично – капсула отлетела от иглы при ударе о тело.
К незнакомым он относится с опаской, но привыкает быстро. А вот кому всецело доверяет, так это своей спасительнице и медикам, которые с ним находились круглосуточно. Ветврач, вносившая пациента в больницу на руках, провожает его, уходящего на своих четырех. Теперь выжившему остается найти дом. Забрать Форуса можно, позвонив по телефону:8-917-446-08-68 (Любовь). Пёс отлично ладит не только с людьми, но и с животными, в том числе с котами. А раз предстоящий год – год Тигра, то удача точно будет на стороне тех, кто встретит праздник вместе с Форусом.