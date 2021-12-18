Жительница Уфы спасла отравленную собаку, умиравшую на трассе

Животное, бившееся в конвульсиях, женщина заметила по дороге из Давлекановского района. Она отвезла пса в ветклинику, где за его жизнь принялись бороться врачи.

Эти кадры Любовь Локотко снимала, чтобы отправить ветеринарам. Корчившуюся от боли собаку женщина случайно заметила недалеко от трассы. Тогда она ещё думала, что пса могла сбить машина. Врачи сказали немедленно везти в больницу.

Все проезжали мимо, никто не останавливался. Наконец «Калина» остановилась, мужчина помог мне его завернуть в одеяло, загрузить. 150 километров езды, стресс, на каждой кочке пес стонал. В Уфе сдала в руки врачам. Любовь Локотко

В Уфе четвероногого пациента уже ждали врачи ветклиники «Забота». Собака была в крайне тяжёлом состоянии. После того как удалось купировать судороги, животному сделали рентген. Но на снимке врачи обнаружили не переломы, а иглу, которая проколола брюшину и кишечник. У собаки начался перитонит.

Извлекли иглу, устранили дефекты. Сейчас состояние удовлетворительное, но прогноз осторожный, потому что перитонит – это опасное состояние. Догхантеры отстреливают собак, эти иглы содержат дитилин. Артур Дударев, главный врач ветеринарной клиники «Забота»

Это вещество, которое расслабляет мышцы, да так, что легкие перестают работать. Сердце еще качает кровь, но сделать вдох собака не может и умирает от удушья. Так раньше истребляли бездомных собак. Но в 2018 году в России начал действовать закон об ответственном обращении с животными. На смену жестоким методам пришли гуманные способы контроля бездомных собак.

На территории России действует программа ОСВВ – «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат». Мы избавились от варварского отстрела собак с использованием дитилина, но как мы видим по данной ситуации, кто-то продолжает это делать, нарушая закон. Для этого нужны специальное ружье, иглы, капсулы, то есть к этому нужно подготовиться. Елена Муллакаева, руководитель комиссии по защите животных партии «Зелёные»

Скорее всего, в собаку стрелял ядом тот, кто раньше этим уже занимался, возможно, организация, которая продолжает, несмотря на запреты, работать подпольно.

Свою палату пациент покидать не спешил. То ли условия понравились, то ли незнакомые люди и подозрительный аппарат в руках оператора не внушал доверия. Из ветклиники он выписывается не безымянным псом, а Форусом – значит удачливый, говорит Любовь. Фортуна точно на его стороне. Собака выжила благодаря тому, что помощь ему оказали вовремя, а яд вошел частично – капсула отлетела от иглы при ударе о тело.

Откормлю, приведу в порядок, буду заботиться и начну искать новых хозяев. Он веселый, открытый, молодой, боязливый, но боязнь со временем пройдет. Любовь Локотко