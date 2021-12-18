В Уфе наградили участников конкурсов «Семья года» и «Успешная семья Приволжья»

В Уфе чествовали участников Всероссийского конкурса «Семья года» и конкурса «Успешная семья Приволжья». Праздничное мероприятие состоялось в Шаляпинском зале Башкирского театра оперы и балета. Для приглашенных организовали новогоднее представление и чаепитие.

В золотой семье и голос золотой. Махмутовы победили в такой «драгоценной» номинации конкурса на республиканском этапе. В браке полвека, супруги воспитали четверых детей. И это не предел для участников такого социального соревнования. Семья Маликовых-Дербеневых – рекордсмены. Мамой и папой они стали для 30 детей. Принципиально не разлучают кровных братьев и сестёр. А ещё среди приёмных есть особенные ребята, впрочем, особенный для них всё-таки каждый ребёнок.

На всероссийский конкурс «Семья года» было подано 87 заявок из 32 районов и городов Башкортостана. Победителями в одной из номинаций стали Хайрисламовы из Салаватского района. Пока подводили итоги, родился ещё один сын – пожалуй, главная награда. Мама осталась с малышом – крохе всего 10 дней.

Всероссийский конкурс в этом году прошёл в шестой раз. Сотни участников от Башкортостана и каждый раз обязательно победители от республики.

Каждый год участвуют от 50 до 100 семей. Мы радуемся, когда обнаруживаем такие семьи, которые просто живут нормальной жизнью, воспитывают детей. Так и должно быть. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан