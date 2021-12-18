В Уфе открылся фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева

В этот раз форум соберет отечественных звёзд балета на одной сцене в 23-й раз. Фестиваль открылся со специального показа балета Арифа Меликова «Легенда о любви», партию Визиря в котором исполнил солист Большого театра Виталий Биктимиров.

В воскресенье в концерте «Гала Юрий Григорович», посвящённом 95-летию хореографа, будут исполнены самые популярные фрагменты постановок легенды мировой балетной сцены. В концерте примут участие лучшие танцоры Башкирского театра оперы и балета, Виталий Биктимиров и артисты Краснодарского театра балета Юрия Григоровича.

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Русский балет – лучший в мире. Началось все с блестящих «Русских сезонов» Дягилева в Париже в 1909 году. Впоследствии Юрий Григорович умножил славу русского балета.

Олег Рачковский, педагог, ассистент Юрия Григоровича
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