ХК «Кировец» одержал крупную победу над «Маяком» из Краснотурьинска

Голевая феерия. Хоккейный клуб «Кировец» одержал крупную победу над командой «Маяк» из Краснотурьинска. В первом тайме уфимская команда отправила два мяча в ворота соперника, а во вторые сорок пять минут «Кировец» забил еще пять безответных голов.

Дублем отметился Роман Фролов, еще по одному голу на свой счет записали Азат Ахатов, Никита Королёв, Дмитрий Вахрушев, Егор Козлов и Артём Глюзо.

Всегда настраиваемся побежать крупно, радует, что сегодня сыграли на ноль, получилось много забить, все отлично. Артём Глюзо, полузащитник ХК «Кировец»

Первый тайм не повезло, лед был не очень хорошего качества, мало получилось в игре. Во втором тайме залили лёд, ребята молодцы, играли до конца, голы хорошие забили, с желанием играли и хотели доставить удовольствие болельщикам. Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»

Итог встречи – победа уфимской команды со счётом 7:0. Хозяева набирают 10 очков и обходят «Маяк» в турнирной таблице, расположившись на втором месте. Завтра «Кировец» проведёт еще одну игру против команды из Краснотурьинска. Начало матча в 13:00, вход на стадион «Динамо» свободный.