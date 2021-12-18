ХК «Кировец» одержал крупную победу над «Маяком» из Краснотурьинска

Голевая феерия. Хоккейный клуб «Кировец» одержал крупную победу над командой «Маяк» из Краснотурьинска. В первом тайме уфимская команда отправила два мяча в ворота соперника, а во вторые сорок пять минут «Кировец» забил еще пять безответных голов.

Дублем отметился Роман Фролов, еще по одному голу на свой счет записали Азат Ахатов, Никита Королёв, Дмитрий Вахрушев, Егор Козлов и Артём Глюзо.

Всегда настраиваемся побежать крупно, радует, что сегодня сыграли на ноль, получилось много забить, все отлично.

Артём Глюзо, полузащитник ХК «Кировец»
Фото №1 - ХК «Кировец» одержал крупную победу над «Маяком» из Краснотурьинска

Первый тайм не повезло, лед был не очень хорошего качества, мало получилось в игре. Во втором тайме залили лёд, ребята молодцы, играли до конца, голы хорошие забили, с желанием играли и хотели доставить удовольствие болельщикам.

Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»

Итог встречи – победа уфимской команды со счётом 7:0. Хозяева набирают 10 очков и обходят «Маяк» в турнирной таблице, расположившись на втором месте. Завтра «Кировец» проведёт еще одну игру против команды из Краснотурьинска. Начало матча в 13:00, вход на стадион «Динамо» свободный.

Когда только команду возобновили, был еще на первых матчах. Игра мне нравится, динамичная, быстрые скорости, нет тормозов.

Игорь Григоренко, экс-игрок ХК «Салават Юлаев»
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