ХК «Кировец» одержал крупную победу над «Маяком» из Краснотурьинска

Голевая феерия. Хоккейный клуб «Кировец» одержал крупную победу над командой «Маяк» из Краснотурьинска. В первом тайме уфимская команда отправила два мяча в ворота соперника, а во вторые сорок пять минут «Кировец» забил еще пять безответных голов.
Дублем отметился Роман Фролов, еще по одному голу на свой счет записали Азат Ахатов, Никита Королёв, Дмитрий Вахрушев, Егор Козлов и Артём Глюзо.
Итог встречи – победа уфимской команды со счётом 7:0. Хозяева набирают 10 очков и обходят «Маяк» в турнирной таблице, расположившись на втором месте. Завтра «Кировец» проведёт еще одну игру против команды из Краснотурьинска. Начало матча в 13:00, вход на стадион «Динамо» свободный.