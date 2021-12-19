Башкирский индустриальный колледж получил сварочное оборудование

В Туймазинском районе индустриальный колледж получил 5 комплектов сварочного оборудования. Известно, что произвели станки в Финляндии. Аппараты уже установили в учебной мастерской, чтобы студенты могли на практике изучать процессы сварки.

Руководство колледжа заявило, что новое оборудование улучшит процесс обучения. Также, они рассчитывают на более высокие результаты на чемпионате WorldSkills в следующем году.