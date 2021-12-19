Международная неделя бизнеса в Уфе: итоги для Башкирии

Стратегии будущего определяли на Международной неделе бизнеса в Уфе. Она показала, что пандемия не помеха прогрессу. В первый же день форума стартовали испытания новых технологий в машиностроении. В режиме онлайн начал работать новый газоперекачивающий агрегат, который, как говорят специалисты, повышает эффективность в самом сердце газотранспортной системы. Также обозначены приоритеты в сотрудничестве с Российским экспортным центром и Корпорацией МСП.

Международная неделя бизнеса в Уфе началась с запуска прогрессивных разработок. В режиме телемоста Конгресс-холл в столице и компрессорная станция  КС-17 «Поляна» в Благовещенском районе дали старт началу испытаний нового газоперекачивающего агрегата на базе двигателя АЛ-31СТ. Конструктивный диалог госкорпорации «Ростех», «Газпрома» и Башкортостана стимулирует  развитие республиканского машиностроения.

Как сказал Радий Хабиров, промышленность Башкортостана проходит непростой период пандемии. В сложном положении находились заводы КумАПП, «Станкостроение», БелЗАН, но сегодня фиксируется положительная динамика. Правление «Ростеха» приняло решение о создании станкостроительной промышленной группы. Ведущей компанией в ней будет стерлитамакское предприятие «Станкостроение». В развитие планируют инвестировать порядка 1 млрд рублей. Такой же объём вложений ожидается и в создание новых мощностей Белебеевского завода «Автонормаль». Планируемый объем поддержки в КумАПП – 1,7 млрд рублей.

Фото №1 - Международная неделя бизнеса в Уфе: итоги для Башкирии

Второй год подряд наращиваем производство вертолётной продукции. По итогам 2021 года общий объём выпуска техники достигнет 9,5 млрд рублей. Мы приобрели для республики в лизинг многоцелевой пожарно-спасательный вертолёт Ка-32A11ВС. Надеемся, что будет успешным и проект по созданию в регионе беспилотной вертолётной техники. Эту инициативу поддержал Фонд развития промышленности России и готов профинансировать на 1,7 млрд рублей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков высоко оценил эффективность взаимодействия с Башкортостаном.

Я хочу сказать, что мы с Радием Фаритовичем создали эту межведомственную комиссию, достаточно неплохо проработали весь период, и сегодня шестое заседание, я считаю, что мы на правильном пути.  

Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации «Ростех»

Новые возможности экспорта и инвестиций обсудили на пленарном заседании.  За 10 месяцев этого года российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров составил 153 миллиарда долларов, это больше чем за весь допандемийный 2018 год. К концу 2021-го ожидается показатель в 185 млрд долларов. Сырьевой поставки перестают доминировать. Российский экспортный центр высоко оценил позиции Башкортостана. Практика «скорая экспортная помощь», которая родилась в республике, заинтересовала федеральных специалистов. 

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Фото №2 - Международная неделя бизнеса в Уфе: итоги для Башкирии

Что касается экспорта Республики Башкортостан, + 17% рост экспорта за 9 месяцев относительно прошлого периода и внутри общего экспорта + 37% рост несырьевого неэнергетического экспорта относительно прошлого года. Это очень хорошая статистика, 117 стран являются рынками для Республики Башкортостан – это действительно очень хорошее восстановление от последствий коронавируса.

Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра

В целом мы характеризуем оживление экономической деятельности, этот год мы закончим лучше, чем прошлый год, но при этом хочу сразу сказать, что в целом нам нужно еще товарооборот поднимать. Поэтому у нас есть куда стремиться, и из положительного, о чем мы сегодня говорили,   мы начали увеличивать долю несырьевого неэнергетического экспорта в общем товарообороте – это очень важно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках Международной недели бизнеса в Уфе открылся первый в России «Фермерский островок». Это торговая точка формата «shop-in-shop», на ее полках представлена продукция местных производителей, представляющих малый бизнес, фермеров и сельхозкооперативов республики. Сотрудничество правительства Башкортостана и Федеральной корпорации МСП будет шире. Подписано соглашение, которое позволит совершенствовать систему мер поддержки предпринимателей и самозанятых. Цифровая платформа МСП станет единой точкой доступа ко всем мерам господдержки.

Год был довольно непростым для всех отраслей в условиях пандемии коронавируса, но мы старались оказывать содействие бизнесу. Мы приняли три пакета мер поддержки, а все вводимые ограничения внимательно обсуждаем, потому что это сильно бьёт по бизнесу. Хочу передать вам слова благодарности предпринимателей, которые получили поддержку по линии Корпорации МСП.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №3 - Международная неделя бизнеса в Уфе: итоги для Башкирии

Руководство республики всегда в числе первых откликается на инициативы Корпорации МСП. Более того, в дополнение к федеральным мерам вы стараетесь предложить свои. Рассчитываем, что совместные усилия дадут синергию, которая поможет увеличить охват бизнеса, расширит возможности использования таких инструментов, как «зонтичные» поручительства, кредитная экспресс-поддержка и другие продукты.

Александр Исаевич, генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

Международная неделя бизнеса в Уфе – это форум не для заключения контрактов, а прежде всего наработка стратегии будущего. Как сказал Радий Хабиров, также это возможность выразить благодарность инвесторам за плодотворное сотрудничество. Башкортостан – это регион, где вести бизнес безопасно, комфортно и выгодно.

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