Международная неделя бизнеса в Уфе: итоги для Башкирии

В целом мы характеризуем оживление экономической деятельности, этот год мы закончим лучше, чем прошлый год, но при этом хочу сразу сказать, что в целом нам нужно еще товарооборот поднимать. Поэтому у нас есть куда стремиться, и из положительного, о чем мы сегодня говорили, мы начали увеличивать долю несырьевого неэнергетического экспорта в общем товарообороте – это очень важно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан