Международная неделя бизнеса в Уфе: итоги для Башкирии

Стратегии будущего определяли на Международной неделе бизнеса в Уфе. Она показала, что пандемия не помеха прогрессу. В первый же день форума стартовали испытания новых технологий в машиностроении. В режиме онлайн начал работать новый газоперекачивающий агрегат, который, как говорят специалисты, повышает эффективность в самом сердце газотранспортной системы. Также обозначены приоритеты в сотрудничестве с Российским экспортным центром и Корпорацией МСП.
Международная неделя бизнеса в Уфе началась с запуска прогрессивных разработок. В режиме телемоста Конгресс-холл в столице и компрессорная станция КС-17 «Поляна» в Благовещенском районе дали старт началу испытаний нового газоперекачивающего агрегата на базе двигателя АЛ-31СТ. Конструктивный диалог госкорпорации «Ростех», «Газпрома» и Башкортостана стимулирует развитие республиканского машиностроения.
Как сказал Радий Хабиров, промышленность Башкортостана проходит непростой период пандемии. В сложном положении находились заводы КумАПП, «Станкостроение», БелЗАН, но сегодня фиксируется положительная динамика. Правление «Ростеха» приняло решение о создании станкостроительной промышленной группы. Ведущей компанией в ней будет стерлитамакское предприятие «Станкостроение». В развитие планируют инвестировать порядка 1 млрд рублей. Такой же объём вложений ожидается и в создание новых мощностей Белебеевского завода «Автонормаль». Планируемый объем поддержки в КумАПП – 1,7 млрд рублей.
Индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков высоко оценил эффективность взаимодействия с Башкортостаном.
Новые возможности экспорта и инвестиций обсудили на пленарном заседании. За 10 месяцев этого года российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров составил 153 миллиарда долларов, это больше чем за весь допандемийный 2018 год. К концу 2021-го ожидается показатель в 185 млрд долларов. Сырьевой поставки перестают доминировать. Российский экспортный центр высоко оценил позиции Башкортостана. Практика «скорая экспортная помощь», которая родилась в республике, заинтересовала федеральных специалистов.
В рамках Международной недели бизнеса в Уфе открылся первый в России «Фермерский островок». Это торговая точка формата «shop-in-shop», на ее полках представлена продукция местных производителей, представляющих малый бизнес, фермеров и сельхозкооперативов республики. Сотрудничество правительства Башкортостана и Федеральной корпорации МСП будет шире. Подписано соглашение, которое позволит совершенствовать систему мер поддержки предпринимателей и самозанятых. Цифровая платформа МСП станет единой точкой доступа ко всем мерам господдержки.
Международная неделя бизнеса в Уфе – это форум не для заключения контрактов, а прежде всего наработка стратегии будущего. Как сказал Радий Хабиров, также это возможность выразить благодарность инвесторам за плодотворное сотрудничество. Башкортостан – это регион, где вести бизнес безопасно, комфортно и выгодно.