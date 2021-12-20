На трассе в Башкирии столкнулись два автомобиля: пострадали пять человек

Вчера, 19 декабря, в Мишкинском районе Башкирии столкнулись встречные автомобили Mazda 3 и Lada Kalina. ДТП произошло на 12 километре автодороги Бирск - Тастуба - Сатка.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД РБ, за рулем отечественного автомобиля находился 39-летний мужчина, а иномаркой управляла 31-летняя женщина.

В ДТП пострадал водитель "Калины", а также 4 человека из салона иномарки, среди которых находился 2-летний малыш. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.