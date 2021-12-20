Проект школьников из Давлеканово выиграл грант Главы Башкирии

Проект Давлекановской гимназии выиграл грант Главы республики. Ребята инсценировали пьесу «Земля Рух» по пьесе Зухры Буракаевой на башкирском языке с синхронным переводом на русский.

Школьники сами оформили сцену, подготовили декорации и костюмы. В ходе подготовки учащиеся посещали мастер-классы и творческие встречи с преподавателями, писателями и переводчиками. Также школьники вместе с руководителем создали театральную студию «Житель».