В Башкирии из-за горящей сигареты погибла 4-летняя девочка

В Салавате перед судом предстанет 45-летний местный житель. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности, а также в причинении тяжкого вреда здоровью.

В сентябре этого года мужчина находился в собственной квартире на четвертом этаже. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он оставил тлеющий окурок сигареты и ушел из дома. Огонь разгорелся, квартиру охватило пламенем. Из-за отравления продуктами горения были срочно госпитализированы две девочки 17 и 4 лет, который находились в квартире на пятом этаже.

К сожалению, 4-летнюю малышку спасти не удалось. Её сестра и ещё одна женщина получили тяжкий вред здоровью. Всего из дома были эвакуированы 30 человек. Теперь виновник трагического случая предстанет перед судом.