В Башкирии скончался мужчина, который пострадал в крупном пожаре

В Башкирии ушёл из жизни 52-летний мужчина, который серьёзно пострадал в крупном пожаре. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.

Напомним, 13 декабря в деревне Старая Мушта Краснокамского района в доме по улице Ленина было зафиксировано возгорание. Огнём охватило не только жилой дом, но и баню. Причина возгорания – неисправность отопительных печей.