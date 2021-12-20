В Башкирии скончался мужчина, который пострадал в крупном пожаре

В Башкирии ушёл из жизни 52-летний мужчина, который серьёзно пострадал в крупном пожаре. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.
Напомним, 13 декабря в деревне Старая Мушта Краснокамского района в доме по улице Ленина было зафиксировано возгорание. Огнём охватило не только жилой дом, но и баню. Причина возгорания – неисправность отопительных печей.
Мужчина получил ожоги рук, спины, голеней, ягодиц II и III степени. В тяжелом состоянии его экстренно госпитализировали в больницу Нефтекамска, врачи боролись за жизнь пострадавшего, но 19 декабря он скончался.