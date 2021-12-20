Житель Башкирии избил знакомую и запер её в спальне

В Октябрьском перед судом предстал местный житель. Его обвинили в незаконном лишении свободы человека с применением насилия.

В марте этого года мужчина поздно ночью повздорил со своей знакомой. В момент ссоры он был сильно пьян. В порыве гнева мужчина забрал у женщины телефон, избил её, а после завёл в спальню, где запер, подперев дверь диваном.