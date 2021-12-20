В Башкирии парень попытался заступиться за дедушку, но попал в больницу

Как выяснило следствие, пожилой сельчанин распивал спиртные напитки в компании двух молодых знакомых. В ходе застолья он рассказал, что получил пенсию. Деньги захотел получить его 29-летний собутыльник. Он направился в дом пенсионера, где его встретил 23-летний внук сельчанина. Парень решил заступиться за дедушку, но налетчик повалил его на землю, избил и украл из дома 17 тысяч рублей.