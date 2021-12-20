В Башкирии парень попытался заступиться за дедушку, но попал в больницу

В селе Старый Тамьян произошла неприятная история. Местный 62-летний житель сообщил в полицию, что знакомый избил его внука и украл пенсию.
Как выяснило следствие, пожилой сельчанин распивал спиртные напитки в компании двух молодых знакомых. В ходе застолья он рассказал, что получил пенсию. Деньги захотел получить его 29-летний собутыльник. Он направился в дом пенсионера, где его встретил 23-летний внук сельчанина. Парень решил заступиться за дедушку, но налетчик повалил его на землю, избил и украл из дома 17 тысяч рублей.
Пенсионер обратился в полицию. Дебошира быстро нашли. Им оказался ранее судимый за драку местный житель, который уже является фигурантом дела о незаконном распространении наркотиков. Теперь его будут судить и по статье «разбой».
Фото: ГИБДД РБ.