В Башкирии водитель сбил женщину и её дочь

Сегодня, 20 декабря, рано утром в Туймазинском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на улице Шоссейной в деревне Николаевка.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 61-летний местный житель на «Хёндай Элантра» двигался в сторону деревни Айтактамак. В один момент он совершил наезд на двух пешеходов.

Пострадавшими оказались 63-летняя женщина и её 30-детняя дочь. К сожалению, пенсионерка скончалась от полученных травм. Её дочь была госпитализирована. По предварительной информации, женщины двигались по обочине без светоотражающих элементов на одежде.