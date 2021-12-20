Менеджер из Уфы обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»

Менеджер из Уфы Светлана Хусаинова обыграла команду обладателя Бриллиантовой и Хрустальной совы Балаша Касумова. В студию во время игры внесли флаг из прозрачной ткани. А сам вопрос уфимки звучал так: «Жительница города Чиангмай придумала, как заработать при помощи такого флага. Каждый день она приходит на площадь. Перед старинной городской стеной за небольшую плату оказывает туристам определенную услугу. Внимание, вопрос: какого эффекта можно добиться с помощью такого флага?».