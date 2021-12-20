Менеджер из Уфы обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»

Накануне, 19 декабря, в эфир первого канала России вышла передача «Что? Где? Когда?». Знатоки попытались разгадать вопрос от жительницы Уфы.
Менеджер из Уфы Светлана Хусаинова обыграла команду обладателя Бриллиантовой и Хрустальной совы Балаша Касумова. В студию во время игры внесли флаг из прозрачной ткани. А сам вопрос уфимки звучал так: «Жительница города Чиангмай придумала, как заработать при помощи такого флага. Каждый день она приходит на площадь. Перед старинной городской стеной за небольшую плату оказывает туристам определенную услугу. Внимание, вопрос: какого эффекта можно добиться с помощью такого флага?».
Знатоки после недолгого совещания на вопрос уфимки ответить не смогли. А правильный ответ оказался логичным: «При помощи этого флага местная жительница помогает туристам сделать эффектные снимки. Флагом она распугивает голубей, и туристы получают необычные фотографии на память».
И хотя в этом вопросе очко присудили телезрителям, знатоки победили в игре с общим счётом 6:4. А Светлана за победу в раунде выиграла 80 тысяч рублей.
Фото: Первый канал.