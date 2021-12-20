Роспотребнадзор Башкортостана начал проверку предприятий по вакцинации от COVID

Роспотребнадзор начал проверку предприятий на наличие невакцинированных сотрудников. До конца недели ведомство планирует провести около 40 рейдов. Если выяснится, что процент привитых в компании менее 80%, к работодателю могут применить санкции.

Самих работников будут отправлять домой без выплаты заработной платы. Постановление об обязательной вакцинации вступило в силу в выходные. Новые правила касаются работников большинства сфер, в числе которых образование, медицина, правоохранительные органы, транспорт, сфера обслуживания и не только.

КОАП предусмотрены нормы, по которым есть штрафные санкции. Материалы будут передаваться в суд, в том числе и на приостановление деятельности предприятия до 90 суток.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти