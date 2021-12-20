В Уфе зажгли «автоёлку» из 100 автомобилей

По условному сигналу они включили фары и аварийные сигналы. Некоторые автолюбители для создания праздничного настроения украсили свои машины гирляндами. Во флешмобе приняли участие не только жители республики, но и соседних регионов – Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей, Пермского края.