В Уфе назвали сроки сдачи ЖК «Черемушки»

Дома в уфимском жилом комплексе «Черемушки» начнут сдавать в первом полугодии следующего года. Строительство затянулось на несколько лет. В 2021-м там вновь активно закипела работа, было получено проектное финансирование. В двух домах идет внешняя и внутренняя отделка.

Работать над отделкой фасада приходится уже на небольшой высоте. Утепление одного из домов завершается и идет в основном на уровне второго этажа. Внутри же на нескольких этажах мастера занимаются установкой сантехники и электромонтажом. Батареи в будущих квартирах есть. В скором времени начнется установка лифтов. В доме по соседству на верхних этажах завершаются монолитные работы, каменщики делают кладку.

Ежедневно на строительной площадке работают более 100 человек. Дома будут иметь по 25 или 27 этажей. Параллельно идут монолитные работы на пристороях к домам. Рабочие устанавливают сборную опалубку и заливают бетон. В будущем здесь появятся офисные помещения, магазины, а на первом этаже – паркинг.

Как отметили в строительной компании, уже получены согласования с ресурсоснабжающими организациями на подключение к теплу и электричеству. Остается только водоснабжение и водоотведение. Сдать дома литер 2 и 3 планируют в 2022 году.