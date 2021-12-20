В Уфе полицейского ранили при задержании домашнего тирана

В полицию Уфы обратилась 42-летняя местная жительница. Она рассказала, что её избил сожитель после ссоры.

На место происшествия – в квартиру по улице Мушникова – отправился участковый. Он начал опрашивать пострадавшую, собирать показания, но в этот момент из комнаты вышел мужчина с ножом. 43-летний сожитель пострадавший был не рад увидеть сотрудника полиции, поэтому напал на него.