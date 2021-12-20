Прокуратура запускает собственное приложение

Прокуратура заказала разработку приложения, которое позволит пользователям в онлайн-формате обратиться в ведомство. Проект оценили в 10,5 миллионов рублей.

В приложении пользователи смогут обращаться в ближайшее отделение, получать информацию об изменениях в законодательстве и читать новостные статьи с видеороликами и фото.