Международная неделя бизнеса и вакцинация: главные темы оперативки с Радием Хабировым

На этой неделе Роспотребнадзор начнет проверку предприятий на наличие невакцинированных сотрудников. Их будут отстранять. Об этом речь зашла на оперативном совещании в правительстве. Там же рассказали об увеличении количества детсадов с закрытыми на карантин группами. На заседании также подвели предварительные итоги в сфере в легкой промышленности, а также состоявшейся накануне Международной недели бизнеса.
В списке тех, кто отныне не имеет права ходить на работу без справки о вакцинации – десятки профессий. Прежде всего, это касается сотрудников медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, сферы транспорта, услуг и не только. А с 30 декабря этот перечень пополнят работники промышленности, строительства и сельского хозяйства. Роспотребнадзор уже на этой неделе проведет около 40 рейдов. Нарушителей, в том числе и тех, кто не соблюдает постановление работодателей, ждет штраф.
Со следующего года начнется реализация федеральной программы по капремонту и оснащению школ. Эти работы в 2022-м начнутся в 80 общеобразовательных учреждениях республики. План намечен на четыре года, однако не все муниципалитеты подали заявки, чем Радий Хабиров крайне возмутился.
На заседании подвели итоги прошедшей «Международной недели бизнеса», в которой приняли участие около 1700 человек. Это официальные лица, руководители российских и иностранных компаний, в том числе Белоруссии и Казахстана, куда Радий Хабиров не так давно ездил во время делового визита. Общая сумма заключенных соглашений превысила 100 млрд. рублей.
Говорили и о мерах по поддержке предприятий легкой промышленности и народных художественных промыслов. До 2024 года стоит задача вдвое увеличить объемы продукции. По словам Радия Хабиров, нужно активнее помогать народным умельцам, выделяя для этих целей больше средств из бюджета. Предпринимателей нужно заводить и на маркетплейсы в интернете. Для сертификации товаров легпрома в течение полутора лет в Башкортостане заработает специальная лаборатория.
В заключительной части совещания обсудили подготовку к Новому году и обеспечение в праздничные дни правопорядка. Ответственность за это лежит на главах муниципалитетов. В общей сложности будет задействовано около 2,5 тысячи полицейских, которые будут находиться в местах скопления людей. В режиме готовности будут и спасатели, главная задача которых – обеспечить безопасность в случае чрезвычайных ситуаций.