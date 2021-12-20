Международная неделя бизнеса и вакцинация: главные темы оперативки с Радием Хабировым

На этой неделе Роспотребнадзор начнет проверку предприятий на наличие невакцинированных сотрудников. Их будут отстранять. Об этом речь зашла на оперативном совещании в правительстве. Там же рассказали об увеличении количества детсадов с закрытыми на карантин группами. На заседании также подвели предварительные итоги в сфере в легкой промышленности, а также состоявшейся накануне Международной недели бизнеса.

В списке тех, кто отныне не имеет права ходить на работу без справки о вакцинации – десятки профессий. Прежде всего, это касается сотрудников медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, сферы транспорта, услуг и не только. А с 30 декабря этот перечень пополнят работники промышленности, строительства и сельского хозяйства. Роспотребнадзор уже на этой неделе проведет около 40 рейдов. Нарушителей, в том числе и тех, кто не соблюдает постановление работодателей, ждет штраф.

КОАП предусмотрены нормы, по которым есть штрафные санкции. Материалы будут передаваться в суд, в том числе и на приостановление деятельности предприятия до 90 суток. Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Со следующего года начнется реализация федеральной программы по капремонту и оснащению школ. Эти работы в 2022-м начнутся в 80 общеобразовательных учреждениях республики. План намечен на четыре года, однако не все муниципалитеты подали заявки, чем Радий Хабиров крайне возмутился.

Это безалаберность или им не нужно? Что, в Кигинском районе не нужно школы ремонтировать? Почему вы не подталкивали их? Почему администрация молчала здесь? Урал Тагирович, мне сегодня объяснения соберите со всех 11 муниципалитетов, почему такое произошло. Если там есть виновные, значит, надо наказывать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На заседании подвели итоги прошедшей «Международной недели бизнеса», в которой приняли участие около 1700 человек. Это официальные лица, руководители российских и иностранных компаний, в том числе Белоруссии и Казахстана, куда Радий Хабиров не так давно ездил во время делового визита. Общая сумма заключенных соглашений превысила 100 млрд. рублей.

В Белоруссии и в Казахстане у нас теперь есть свои представители, оба работали на площадке с делегациями. Задача сейчас – полностью ознакомить бизнес Башкортостана с бизнесом этих республик. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Говорили и о мерах по поддержке предприятий легкой промышленности и народных художественных промыслов. До 2024 года стоит задача вдвое увеличить объемы продукции. По словам Радия Хабиров, нужно активнее помогать народным умельцам, выделяя для этих целей больше средств из бюджета. Предпринимателей нужно заводить и на маркетплейсы в интернете. Для сертификации товаров легпрома в течение полутора лет в Башкортостане заработает специальная лаборатория.

Мы на испытания отправляем в лаборатории Московской области. Соответственно, это очереди, время, затраты на логистику. Сергей Севницкий, директор Центра стандартизации и метрологии Республики Башкортостан