Круг добра: как в Башкирии дети с редкими заболеваниями получают помощь

Список маленьких пациентов с редкими заболеваниями, которых бесплатно обеспечивают лекарствами, может пополниться. Речь идет о программе, по которой федеральный фонд «Круг добра» направляет в регионы препараты для детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими патологиями. За этот год республика получила 85 упаковок препарата «Спинраза». Всего в списке фонда – 44 патологии, из них более десяти есть у маленьких жителей Башкортостана.

Татуировка для неё вряд ли способ выделиться. Впрочем, Айгуль привыкла бороться со стереотипами. 16-летняя школьница рисует, поёт, играет на фортепиано, меняет жизнь, причём не только свою. Девочка – эксперт по доступной среде. И всё это Айгуль делает, сидя в коляске. У неё редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия.

Свое тело я чувствую, просто оно очень слабое. Я максимально поддерживаю то что есть. Айгуль Ибрагимова

Диагноз девочке поставили в два года. Тогда лечения не было, только поддерживающая терапия.

Не признавали нашу болезнь, к двум годам она уже стала сидеть. Били тревогу, но заслуга наших врачу и реабилитационного центра в том, что мы сохранили мышцы. Наш папа тогда говорил: когда Айгулька вырастет, придумают лекарство. Гульшат и Ирек Ибрагимовы

Сейчас лекарство не просто придумано, его юные пациенты получают бесплатно. Это стало возможно благодаря указу президента России «О создании Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными». За этот год в Башкортостан от «Круга добра» только «Спинраза» поступила в количестве 85 упаковок.