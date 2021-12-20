В Уфе появилась новая хоккейная площадка

На льду «Астра-Арены» состязались команды из нашей республики, а также гости из Челябинска, Самарской и Оренбургской областей.

Появление новой хоккейной арены – событие для столицы Башкортостана историческое. Нехватка льда – это, то с чем сталкиваются все без исключения любители хоккея вне зависимости от возраста. Строительство «Астра-Арены» – большой подарок для родителей юных спортсменов.

«Астра-Арена» появилась в рекордные сроки. Год назад в фундамент была заложена шайба, в марте началось строительство, а сейчас объект готов принимать матчи и тренировки.

Первым турниром для новой арены стал «Астра Кап». В соревнованиях приняли участие мальчишки и девчонки 2013 года рождения. Среди команд такие именитые коллективы как челябинский «Трактор» и тольяттинская «Лада». А также ребята из Оренбургской области, Чекмагуша и уфимский «Салават Юлаев». На торжественном открытии спортсменов поприветствовал нападающий главной команды республики Николай Кулемин.

Тренироваться на льду «Астра-Арены» будут и воспитанники хоккейного клуба «Уфа». При этом ребята будут заниматься по национальной программе подготовки хоккеистов «Красная Машина».