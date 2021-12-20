Радий Хабиров лично выразил соболезнования в связи со смертью Дамиры Сабирзяновой

Не стало известного детского хирурга Дамиры Сабирзяновой. Президенту Медицинской палаты Башкортостана было 69 лет. По предварительным данным, причина смерти – пневмония. Сегодня на прощание с выдающимся врачом и общественным деятелем приехали родственники, коллеги и друзья.

Жизнь известного врача трагически оборвалась в 69 лет. Известие о смерти Дамиры Шарифьяновной потрясло всех. Более 40 лет своей жизни она посвятила медицине, работала детским хирургом. Долгое время была советником ректора БГМУ. Написала более 60 научных статей. Сегодня на прощание приехали коллеги, ученики, друзья.

Моя мама для меня была не только мамой, она была для меня наставником, учителем, который сформировал меня как личность. За это ей огромная благодарность. Зухра Сабирзянова, дочь Дамиры Сабирзяновой, детский хирург

Верность профессии, Башкирии – главные качества Дамиры Сабирзяновой. Ее с мужем приглашали на работу в другие регионы, но Дамира Шарифьяновна всегда оставалась верной своей республике. Она всегда стремилась передать знания и опыт молодому поколению, чтобы медицина не стояла на месте.

Для меня она идеал жены, матери, которая жила по принципу «сначала для людей, потом для себя». Дай бог, чтобы лучшие традиции, которые она оставляет, продолжались. Фаниль Файзуллин, супруг Дамиры Сабирзяновой, профессор, доктор философских наук

Известие о смерти Дамиры Сабирзяновой потрясло не только близких. Честная, принципиальная, настоящий профессионал – такими словами ее сегодня вспоминают. В 1991 году начала работать в больнице скорой медпомощи Уфы. Предложила объединить детские отделения гинекологии, урологии и хирургии. Первый главврач больницы, Исмагил Мирхайдарович, поддержал инициативу молодого доктора. Дамира Сабирзянова одной из первых начала проводить детские эндоскопические операции.

Тщательно обследовала больных, каждого больного, очень широкой души человек, очень грамотный специалист. Исмагил Губайдуллин, первый главный врач больницы скорой медицинской помощи г. Уфы

Соболезнования выразил и Глава республики. Радий Хабиров поручил вице-премьеру правительства Максиму Забелину организовать выплаты родным покойной. Дамира Сабирзянова была на «передовой» в борьбе с COVID-19 до последнего: не только как врач, но и как общественный деятель.

Она была одной из самых активных сторонниц модернизации здравоохранения. Для нас это очень большая потеря, очень сильный удар по системе здравоохранения. У нас некий пантеон формируется. Мы говорили, что за период коронавируса у нас ушло 36 врачей. Дамира Шарифьяновна, я считаю, была на переднем крае. У нее была общественная работа, но она всегда была с нами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан