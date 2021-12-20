Радий Хабиров лично выразил соболезнования в связи со смертью Дамиры Сабирзяновой

Не стало известного детского хирурга Дамиры Сабирзяновой. Президенту Медицинской палаты Башкортостана было 69 лет. По предварительным данным, причина смерти – пневмония. Сегодня на прощание с выдающимся врачом и общественным деятелем приехали родственники, коллеги и друзья.
Жизнь известного врача трагически оборвалась в 69 лет. Известие о смерти Дамиры Шарифьяновной потрясло всех. Более 40 лет своей жизни она посвятила медицине, работала детским хирургом. Долгое время была советником ректора БГМУ. Написала более 60 научных статей. Сегодня на прощание приехали коллеги, ученики, друзья.
Верность профессии, Башкирии – главные качества Дамиры Сабирзяновой. Ее с мужем приглашали на работу в другие регионы, но Дамира Шарифьяновна всегда оставалась верной своей республике. Она всегда стремилась передать знания и опыт молодому поколению, чтобы медицина не стояла на месте.
Известие о смерти Дамиры Сабирзяновой потрясло не только близких. Честная, принципиальная, настоящий профессионал – такими словами ее сегодня вспоминают. В 1991 году начала работать в больнице скорой медпомощи Уфы. Предложила объединить детские отделения гинекологии, урологии и хирургии. Первый главврач больницы, Исмагил Мирхайдарович, поддержал инициативу молодого доктора. Дамира Сабирзянова одной из первых начала проводить детские эндоскопические операции.
Соболезнования выразил и Глава республики. Радий Хабиров поручил вице-премьеру правительства Максиму Забелину организовать выплаты родным покойной. Дамира Сабирзянова была на «передовой» в борьбе с COVID-19 до последнего: не только как врач, но и как общественный деятель.
Дамира Шарифьяновна защищала пациентов от некачественного лечения и врачебных ошибок. Для многих Дамира Шарифьяновна была верным другом и наставником. Ее наследие продолжится в трудах учеников и коллег. В их памяти она навсегда останется трудолюбивым и ответственным врачом с большой буквы.