Уфимец рассказал, как вытащил водителя из горящей машины

Житель Уфы спас человека из горящего автомобиля. ЧП произошло в минувшие выходные в районе ВДНХ. Айрат Бикбулатов не только вытащил водителя, который был без сознания, но оказал первую помощь и отвез пострадавшего в больницу.

Казалось, вот-вот из-под капота покажется пламя. Опасаясь возможного взрыва, Айрат Бикбулатов оставил свое авто в стороне и решил проверить, есть ли кто в вазовской 99-й. В это время его жена снимала все происходящее на телефон. Подойдя ближе, Айрат разглядел в заполненном дымом салоне голову водителя. Дернул ручку, но двери оказались заблокированы. Огонь уже начал вырываться наружу.

Приспустил стекло, дернул блокиратор замка, открыл дверь. Он практически выпал мне на руки. Соседнее сидение не видел, настолько дым был густой. Айрат Бикбулатов, житель г. Уфы

Человек был без сознания – не дышал, не было пульса. Оттащив пострадавшего в сторону, Айрат стал делать непрямой массаж сердца. В это время его жена вызывала медиков.

Супруга постоянно вызывала скорую, ее поставили на удержание. Дозвониться не могла, решили отвезти его сами. Айрат Бикбулатов, житель г. Уфы

Айрат говорит, что рядом в заброшенном здании были другие люди, которые просто смотрели на происходящее. Только один спустился помочь погрузить пострадавшего в машину. Кстати, некоторые пользователи соцсетей начали осуждать героя: почему водителя 99-й повезли в багажнике, а не в салоне? На это у Айрата есть ответ.

Специально для хейтеров: в салон невозможно горизонтально положить человека. Ширина багажника – 190 метров. Айрат Бикбулатов, житель г. Уфы

Да и действовать приходилось быстро. Мужчину передали врачам. В больнице пострадавший провел менее суток.

Пациент был доставлен в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая помощь была оказана. От госпитализации он отказался. Софья Алёшина, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Башкортостан