Уфимец рассказал, как вытащил водителя из горящей машины

Житель Уфы спас человека из горящего автомобиля. ЧП произошло в минувшие выходные в районе ВДНХ. Айрат Бикбулатов не только вытащил водителя, который был без сознания, но оказал первую помощь и отвез пострадавшего в больницу.
Казалось, вот-вот из-под капота покажется пламя. Опасаясь возможного взрыва, Айрат Бикбулатов оставил свое авто в стороне и решил проверить, есть ли кто в вазовской 99-й. В это время его жена снимала все происходящее на телефон. Подойдя ближе, Айрат разглядел в заполненном дымом салоне голову водителя. Дернул ручку, но двери оказались заблокированы. Огонь уже начал вырываться наружу.
Человек был без сознания – не дышал, не было пульса. Оттащив пострадавшего в сторону, Айрат стал делать непрямой массаж сердца. В это время его жена вызывала медиков.
Айрат говорит, что рядом в заброшенном здании были другие люди, которые просто смотрели на происходящее. Только один спустился помочь погрузить пострадавшего в машину. Кстати, некоторые пользователи соцсетей начали осуждать героя: почему водителя 99-й повезли в багажнике, а не в салоне? На это у Айрата есть ответ.
Да и действовать приходилось быстро. Мужчину передали врачам. В больнице пострадавший провел менее суток.
Как отметили в МЧС, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Автомобиль уже не подлежит восстановлению. Оказалось, что Айрат не первый раз спасает чью-то жизнь. Несколько лет назад он вытащил двоих тонущих мужчин из воды. Навыки оказания первой помощи, говорит, остались еще со школьных уроков ОБЖ. От водителя 99-й Айрат не ждет благодарностей, говорит, что действовал, как считал правильным.