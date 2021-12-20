В Башкирии за сутки из-за снегопада произошло пять смертельных ДТП

Пять смертельных аварии, заносы, гололедица. Капризы погоды в республике стали причиной нескольких дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог ограничили движение для въезда большегрузов.
Минивэн в считанные секунды вылетает на встречку и буквально впечатывается в вахтовый автобус. Водитель Toyota Estima от такого удара скончался еще до приезда медиков. Три пассажира автобуса получили травмы. На автодороге Октябрьский – Туймазы также сегодня под колесами КАМАЗа погибает 40-летний водитель Lada Granta. Большегруз слетает в кювет.
Обе трагедии произошли в Туймазинском районе. Ухудшение погоды, в частности, гололедица – одна из основных причин того, что автомобиль становится неуправляем. В этом же районе водитель иномарки наехал на двух пешеходов. 63-летняя женщина от травм скончалась на месте. В Куюргазинском районе в ДТП травмы получили сразу четыре человека, в том числе трехлетний ребенок. От столкновения двух легковушек в больнице не приходя в сознание скончалась 55-летняя пассажирка Hyundai. Сильный снегопад стал причиной пятой трагедии за сегодняшний день. На 127 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись грузовик и отечественная десятка. В результате погибла 38-летняя автоледи за рулем легковушки.
Рабочий день увеличился и у коммунальщиков. Только в Ленинском районе столицы на уборку снега выехали 24 единицы снегоуборочной техники. Правда, бороться приходится не только с последствиями непогоды, но и с автотранспортом, который водители бросают на проезжей части.
До девяти вечера ограничено движение большегрузов из Уфы в направлении аэропорта, Шакши, Жилино, Бирского тракта и Затона. Неблагоприятной ситуация на дорогах будет и завтра: заносы, снежные накаты, гололедица.
Уже к середине недели, по прогнозам синоптиков, похолодает. До конца недели морозы будут крепчать и уже к выходным температура воздуха опустится до 30 градусов ниже нуля.