В Башкирии за сутки из-за снегопада произошло пять смертельных ДТП

Пять смертельных аварии, заносы, гололедица. Капризы погоды в республике стали причиной нескольких дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог ограничили движение для въезда большегрузов.

Минивэн в считанные секунды вылетает на встречку и буквально впечатывается в вахтовый автобус. Водитель Toyota Estima от такого удара скончался еще до приезда медиков. Три пассажира автобуса получили травмы. На автодороге Октябрьский – Туймазы также сегодня под колесами КАМАЗа погибает 40-летний водитель Lada Granta. Большегруз слетает в кювет.

Неожиданно «Гранту» развернуло, она вылетела на встречную полосу. Я не мог избежать трагедии. Водитель КАМАЗа

Обе трагедии произошли в Туймазинском районе. Ухудшение погоды, в частности, гололедица – одна из основных причин того, что автомобиль становится неуправляем. В этом же районе водитель иномарки наехал на двух пешеходов. 63-летняя женщина от травм скончалась на месте. В Куюргазинском районе в ДТП травмы получили сразу четыре человека, в том числе трехлетний ребенок. От столкновения двух легковушек в больнице не приходя в сознание скончалась 55-летняя пассажирка Hyundai. Сильный снегопад стал причиной пятой трагедии за сегодняшний день. На 127 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись грузовик и отечественная десятка. В результате погибла 38-летняя автоледи за рулем легковушки.

Я тормозил, но прицеп не видел. Даже думал разъехаться, но не получилось. Ее развернуло мне поперек, произошел удар. Водитель МАЗ

Настоятельно рекомендуем не выезжать без острой необходимости. В непогоду следует снижать скорость до минимума. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Рабочий день увеличился и у коммунальщиков. Только в Ленинском районе столицы на уборку снега выехали 24 единицы снегоуборочной техники. Правда, бороться приходится не только с последствиями непогоды, но и с автотранспортом, который водители бросают на проезжей части.

Если они припарковались, то просим оставлять номера телефонов, чтобы с ними могли созвониться. Ильвир Хамидуллин, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района г.Уфы

До девяти вечера ограничено движение большегрузов из Уфы в направлении аэропорта, Шакши, Жилино, Бирского тракта и Затона. Неблагоприятной ситуация на дорогах будет и завтра: заносы, снежные накаты, гололедица.

Завтра в большинстве районов республики сохранятся снег, метели и сильный ветер. Гульназ Загитова, начальник отдела метеопрогноза Башгидромета