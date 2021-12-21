В России прививка от коронавируса вошла в национальный календарь прививок

Согласно приказу, обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат следующие категории: граждане в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах; лица, проживающие в социальных учреждениях; страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением, а также жители городов с населением более миллиона человек.