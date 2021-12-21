В России прививка от коронавируса вошла в национальный календарь прививок

Министерство здравоохранения России утвердило национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. Прививка от коронавируса вошла в обновленный список.
Соответствующий документ, утвержденный Михаилом Мурашко, был опубликован на портале правовой информации.
Согласно приказу, обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат следующие категории: граждане в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах; лица, проживающие в социальных учреждениях; страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением, а также жители городов с населением более миллиона человек.
В опубликованном документе поясняется, что прививать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.