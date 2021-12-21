В Башкирии на трассах работают 109 снегоуборочных машин

В Башкирии активно борются со снежной стихией. В частности, работы по очищению дорог ведутся и на федеральных трассах.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Приуралье» на трассах М-5, М-7, Р-240, Р-240 Западный обход Уфы работают 109 единиц специализированной техники. При этом пока затруднения движения из-за стихии не наблюдается.

В Уфе за три дня выпала 40-процентная норма осадков. Снежная стихия затрудняет движение транспорта, провоцирует возникновение пробок до 9 баллов. Также на дорогах фиксируется высокая аварийность. В столице все службы приведены в полную готовность.