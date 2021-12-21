В Башкирии в снежный плен попала машина с детьми

Сегодня, 21 декабря, помощь спасателей потребовалась семье с детьми. Они застряли на машине в снежном плену.
За помощью обратились жители деревни Ялкичево. Их «Хёндай Солярис» застрял на заснеженной автодороге в Куюргазинском районе. В машине с родителями находились два ребёнка 5 и 2 лет. Спасатели довезли семью до дома.
При этом на обратном пути сотрудники экстренных служб заметили ещё одну машину, которая застряла из-за снега. В застрявшем ВАЗ-2111 находилось три человека, которые ехали домой в деревню Таймасово. Спасатели помогли добраться до дома и им.