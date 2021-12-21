В Башкирии в снежный плен попала машина с детьми

Сегодня, 21 декабря, помощь спасателей потребовалась семье с детьми. Они застряли на машине в снежном плену.

За помощью обратились жители деревни Ялкичево. Их «Хёндай Солярис» застрял на заснеженной автодороге в Куюргазинском районе. В машине с родителями находились два ребёнка 5 и 2 лет. Спасатели довезли семью до дома.