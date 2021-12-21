Предприятия Башкирии проверяют на соблюдение правил вакцинации от COVID-19

Причиной заболевания коронавирусом сотрудника одного из крупных гипермаркетов Уфы не стала халатность работодателя. Охват иммунизацией против COVID-19 в организации составил почти 88%. Такой вывод сделали сотрудники Роспотребнадзора. Они выехали для проведения расследования по данному факту.
Целью эпидемиологического расследования является проверка соблюдения постановления главного санитарного врача республики о проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции. Стартовавшие накануне проверки предприятий на наличие невакцинированных сотрудников продолжатся. Если охват иммунизацией будет составлять меньше 80%, организацию будут ждать контрольно-надзорные мероприятия и возможно наложение штрафа.