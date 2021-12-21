Предприятия Башкирии проверяют на соблюдение правил вакцинации от COVID-19

Причиной заболевания коронавирусом сотрудника одного из крупных гипермаркетов Уфы не стала халатность работодателя. Охват иммунизацией против COVID-19 в организации составил почти 88%. Такой вывод сделали сотрудники Роспотребнадзора. Они выехали для проведения расследования по данному факту.

Мы работаем с документацией, которую нам предоставляют нам сама организация. Соответственно, мы запрашиваем список сотрудников и сертификаты о вакцинации и сравниваем. Затем вычисляем процент, соответственно, он должен быть выше 80%.

Алина Абдуллина, ведущий специалист-эксперт отдела надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Целью эпидемиологического расследования является проверка соблюдения постановления главного санитарного врача республики о проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции. Стартовавшие накануне проверки предприятий на наличие невакцинированных сотрудников продолжатся. Если охват иммунизацией будет составлять меньше 80%, организацию будут ждать контрольно-надзорные мероприятия и возможно наложение штрафа.

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