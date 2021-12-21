Предприятия Башкирии проверяют на соблюдение правил вакцинации от COVID-19

Мы работаем с документацией, которую нам предоставляют нам сама организация. Соответственно, мы запрашиваем список сотрудников и сертификаты о вакцинации и сравниваем. Затем вычисляем процент, соответственно, он должен быть выше 80%.

Алина Абдуллина, ведущий специалист-эксперт отдела надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан