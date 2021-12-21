В Шаране открылся каток с иллюминацией в виде курая

В новогоднем городке также разместились арт-объект «Фонтан», фотозона в виде кареты с лошадью, а ключевой фигурой стала живая голубая ель, которую не срубили, а пересадили. Она будет радовать жителей каждый Новый год.

Это первый новогодний городок в Шаранском районе. Предпраздничное настроение местным жителям дарили Дед Мороз и Снегурочка, а аниматоры проводили с детьми новогодние игры. Была организована ярмарка.