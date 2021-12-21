«Салават Юлаев» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар»

«Салават Юлаев» в первом матче после паузы одержал победу в овертайме над «Куньлунь Ред Стар». В первом периоде встречи в Мытищах команды обменялись забитыми шайбами. У уфимцев отличился Александр Кадейкин.

Вторые 20 минут закончились в пользу юлаевцев – шайбы Андрея Зубарева и всё того же Кадейкина обеспечили гостям минимальное преимущество. В третьем периоде «Куньлунь» счёт сравнял, после чего игра перетекла в овертайм, в котором сильнее оказался коллектив из Уфы.