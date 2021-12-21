Четыре гонщика из Башкирии поборются за звание чемпиона страны по мотогонкам на льду

Полуфиналы личного турнира проходили сразу в Уфе и в Шадринске. Кому из уфимцев удалось проявить себя, а кто допустил ошибки в заездах и почему гонщик из Тольятти поздравил после победы своего соперника?
В Уфе судьба путевок в финал личного чемпионата России, по сути, решалась во второй день соревнований. На попадание в решающую стадию турнира претендовали 16 спортсменов, но только восемь из них могли отобраться по очкам. После трех серий заездов в числе лидеров был и чемпион Европы Никита Богданов, выступающий за уфимский центр технических видов спорта имени Кадырова. Но это ошибка на треке не позволила гонщику попасть на пьедестал почета. Судьи соревнований признали Богданова виновником падения и не допустили к перезаезду.
А это почти семейный заезд. В борьбе за очки полуфинала Игорь Кононов из Стерлитамака, ныне представляющий «Мега Ладу» (Тольятти) и уфимец Никита Тарасов. В итоге более опытный Кононов на финише все-таки обогнал своего родственника. Но по окончании двух соревновательных дней и дядя, и племянник оказались на пьедестале почета.
По итогам двух полуфиналов в Уфе и в Шадринске в восьмерку лучших попали четыре представителя республики: это Никита Тарасов, Никита Богданов, Василий Несытых и Дмитрий Буланкин. Первое место на уфимском ледовом треке занял Даниил Иванов из Тольятти.
Финал личного чемпионата страны по мотогонкам на льду пройдет 28 и 29 декабря в Тольятти. А третий и четвертый этапы командного чемпионата российской суперлиги состоятся в столице республики в конце января.