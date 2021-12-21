В Уфе собаки напали на 13-летнюю девочку: ребёнок в больнице

В Уфе была госпитализирована 13-летняя девочка. На ребёнка напали бродячие собаки. Подробности произошедшего сообщает «Вся Уфа».

19 декабря в микрорайоне Шакаша на улице Производственной свора собак напала на школьницу. Ребёнка спас прохожий, который отогнал животных, а после вызвал скорую помощь. Известно, что девочка шла на каток.

Врачи диагностировали у пострадавшей травмы ног, рук и века. Теперь ребёнку предстоит пройти курс профилактики от бешенства.

На улице Производственной с начала этого года уже было отловлено 65 бродячих псов. Напавшие на девочку также были пойманы. К сожалению, жители микрорайона продолжают испытывать трудности из-за уличных животных.