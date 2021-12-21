Житель Башкирии избил родственника и оставил его умирать в лесу

В Башкирии перед судом предстал 31-летний мужчина. Его обвинили в убийстве родственника.
В октябре 2020 года между мужчиной и его родственником произошла пьяная драка. Сельчанин закинул тело пьяного оппонента в багажник машины, вывез в лес, забрал вещи и обувь и оставил его умирать. От переохлаждения мужчина скончался. После этого преступник сжег улики и принимал участие в поисках родственника в качестве волонтера.
Суд приговорил убийцу к 7 годам лишения свободы, однако преступник с решением не согласился и попытался приговор обжаловать. Верховный суд оставил жалобу обвиняемого без удовлетворения.