Житель Башкирии избил родственника и оставил его умирать в лесу

В октябре 2020 года между мужчиной и его родственником произошла пьяная драка. Сельчанин закинул тело пьяного оппонента в багажник машины, вывез в лес, забрал вещи и обувь и оставил его умирать. От переохлаждения мужчина скончался. После этого преступник сжег улики и принимал участие в поисках родственника в качестве волонтера.