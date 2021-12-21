Учительница из Башкирии подала заявление в полицию на ученика, который часто опаздывал

Учительница школы №14 в Стерлитамаке подала заявление в полицию на ученика. На счету школьника «страшные преступления»: опоздания, прогулы и даже отсутствие домашней работы.
Классная руководительница устала бороться с неуспеваемостью ученика 5-го класса. Школьник постоянно игнорировал её предмет музыку, не выполнял задания и прогуливал уроки. При этом никакие меры воздействия на нерадивого ученика не действовали.
Привить любовь к музыке и к школе в целом учительница решила необычным способом – она написала на ученика заявление в полицию. Теперь правоохранители разбираются в школьном скандале.