В Башкирии продолжается профилактическая операция «Снегоход»

В этом году было два смертельных случая, связанных с несоблюдением эксплуатации мотосредств. В республике продолжается профилактическая операция «Снегоход».

Для управления мотовнедорожниками требуется водительское удостоверение категории А1. В Уфе около десятка специализированных школ. Обучение проходит около двух недель. За это время курсанты получают не только теоретические знания, но и проходят курс практики.