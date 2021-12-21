В Башкирии продолжается профилактическая операция «Снегоход»

В этом году было два смертельных случая, связанных с несоблюдением эксплуатации мотосредств. В республике продолжается профилактическая операция «Снегоход».
Инспекторы Гостехнадзора со специалистами региональных ведомств выявляют нарушения. Среди них – неправильное использование транспорта, нарушение сроков прохождения техосмотра. Рейды продлятся до 30 декабря.
Для управления мотовнедорожниками требуется водительское удостоверение категории А1. В Уфе около десятка специализированных школ. Обучение проходит около двух недель. За это время курсанты получают не только теоретические знания, но и проходят курс практики.