В Уфе лучшим врачам-неонатологам вручили премии «Счастье на ладошке»

Стали известны имена лучших медиков Поволжья. 49 участников премии «Счастье на ладошке» боролись в Уфе за звание лучшего специалиста по выхаживанию недоношенных детей. Врачи приехали из Чувашии, Татарии, Мордовии, Марий Эл, Оренбургской и Кировской областей. Итоги подвел благотворительный фонд «Особенные дети». Всего было семь номинаций. По словам организаторов, цель премии – поддержать медперсонал.

Помимо реаниматологов, неонатологов, которые встречаются с этими детьми в роддоме, существует целая команда по дальнейшему выхаживанию и социализации этих детей так, чтобы они были полноценные, здоровые.