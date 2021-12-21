В Уфе лучшим врачам-неонатологам вручили премии «Счастье на ладошке»

Стали известны имена лучших медиков Поволжья. 49 участников премии «Счастье на ладошке» боролись в Уфе за звание лучшего специалиста по выхаживанию недоношенных детей. Врачи приехали из Чувашии, Татарии, Мордовии, Марий Эл, Оренбургской и Кировской областей. Итоги подвел благотворительный фонд «Особенные дети». Всего было семь номинаций. По словам организаторов, цель премии – поддержать медперсонал.

Помимо реаниматологов, неонатологов, которые встречаются с этими детьми в роддоме, существует целая команда по дальнейшему выхаживанию и социализации этих детей так, чтобы они были полноценные, здоровые.

Наши врачи – одни из победителей. Заведующая отделением Демского роддома Регина Богданова – одна из тех, кто получил диплом лауреата 2-й степени. Демский роддом в Уфе – единственный в Башкирии, предусмотренный для рожениц с коронавирусом.

Игорь Засядкин, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Спасибо, что оценили нашу работу. Врачи нашего отделения оказывают всю необходимую помощь новорожденным детям, которые так или иначе оказались в нашем учреждении.

Регина Богданова, заведующая реанимацией новорождённых инфекционного родильного отделения инфекционного госпиталя г. Уфы
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