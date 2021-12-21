Владимир Путин подписал закон о поддержке сирот в местах лишения свободы

Владимир Путин подписал закон о мерах социальной поддержке детей-сирот, которые находятся в местах лишения свободы. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.
По сообщениям ТАСС, поддержка в первую очередь коснётся тех, кто потерял обоих или единственного родителя в период профессионального обучения или во время отбывания тюремного срока.
В этот перечень должны войти дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, которые получают в местах лишения свободы общее или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также те, кто проходит профессиональное обучение за счет бюджетных средств или получает высшее образование в заочной форме.
Также в этот перечень войдут лица, потерявшие в период профессионального обучения во время отбывания тюремного срока обоих родителей или единственного родителя.
Как отметила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, закон"фактически подталкивает лиц из числа детей-сирот к тому, чтобы обучаться и устраивать на будущее свою карьеру, то есть к позитивной деятельности".
Фото: РИА Новости.