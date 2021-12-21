Владимир Путин подписал закон о поддержке сирот в местах лишения свободы

В этот перечень должны войти дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, которые получают в местах лишения свободы общее или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также те, кто проходит профессиональное обучение за счет бюджетных средств или получает высшее образование в заочной форме.