В Уфе у спящего пассажира на вокзале украли дипломат с 165 тысячами рублей

Житель Уфы попал в неловкую ситуацию. У мужчины украли дипломат с деньгами, когда он уснул на вокзале.

Как сообщает портал Mash Batash, 29-летний уфимец купил билет на утренний поезд до Москвы. С собой он взял 165 тысяч рублей, чтобы заплатить за учёбу. Ожидание он решил скрасить алкоголем, но от выпивки уснул прямо в переходе.

Дипломат с деньгами, который удобно устроился рядом со спящим хозяином, привлек внимание 56-летнего прохожего. Мужчина просто забрал с собой чемоданчик, нашёл там деньги, успел потратить тысячу рублей на продукты, но вскоре грабителя задержали. Поездку в Москву уфимцу пришлось отложить.