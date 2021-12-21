В Уфе на 13-летнюю девочку напали бродячие собаки: подробности трагедии

В Шакше 13-летнюю девочку едва не загрызла свора бродячих собак, выжить ей удалось лишь чудом. Уже больше недели жителей нескольких домов, находящихся рядом с промзоной, терроризируют одичалые псы. За неделю это уже второе нападение на ребенка. Инцидентом заинтересовались в Следкоме и прокуратуре.
Несмотря на то, что один глаз 13-летней Вики не видит, а на теле множество укусов, некоторые доходят даже до костей, она находит в себе силы улыбаться. Девочка чудом выжила после нападения стаи бродячих псов.
Мама Вики не спит уже более суток, ведь врачи пока не дают никаких прогнозов. Известно лишь, что девочке предстоит длительный курс реабилитации.
Вике повезло, что тогда ее крики услышал Геннадий Костылев, который возвращался домой по этой же дороге. Пенсионер отогнал животных от девочки и на руках донес ее до дома. Теперь для семьи Кучериных Геннадий Сергеевич настоящий ангел хранитель.
Эти две пятиэтажки – единственные жилые постройки в радиусе нескольких километров. Вокруг лес, промзона и садовые товарищества, а за ними уже цивилизация. Людям приходится ходить по этому маршруту. Несколько дней назад на этом же месте произошло еще одно нападение на ребенка.
Тогда 9-летнему Булату повезло: его спас старшеклассник, который шел тем же маршрутом домой. Саша, услышав крики о помощи, схватил палку и отбил младшего товарища от своры голодных собак.
За последнюю неделю, говорят местные, нападения участились, четвероногие кусают всех от мала до велика, жители бьют тревогу, ведь без оборонительных средств на улицу они теперь не выходят. В руках как минимум палка. Бездомные стаи нагло облюбовали эти места.
А вот это предположительно лежка бездомных собак, раньше здесь находился завод по производству бетонных плит, но предприятие исчезло, а материал остался. Эти конструкции, которых здесь около десятка, стали логовом для диких псов. Потому что нападения происходят в нескольких метрах от этого места.
После недавнего инцидента, при котором 13-летняя Вика едва не погибла, местные власти все же обратили на проблему внимание. Администрация Калининского района Уфы вместе с Управлением гражданской защиты Уфы и полицией провели рейд по отлову собак. Республиканская прокуратура организовала проверку по факту нападения четвероногих на ребенка.
Похожий случай произошел в апреле этого года в башкирском селе Сафарово. Правда тогда все закончилось более плачевно: свора бездомных собак заживо загрызла четырехлетнего мальчика. Специалисты из службы отлова говорят, что действуют гуманно, для этого у них есть специальные ружья со снотворным. Пойманных накануне в Шакше собак обследуют и перед тем, как выпустить на волю, вакцинируют и стерилизуют. Лишь особо агрессивные особи продолжат жить в приюте.