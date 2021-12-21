В Уфе на 13-летнюю девочку напали бродячие собаки: подробности трагедии

В Шакше 13-летнюю девочку едва не загрызла свора бродячих собак, выжить ей удалось лишь чудом. Уже больше недели жителей нескольких домов, находящихся рядом с промзоной, терроризируют одичалые псы. За неделю это уже второе нападение на ребенка. Инцидентом заинтересовались в Следкоме и прокуратуре.

Несмотря на то, что один глаз 13-летней Вики не видит, а на теле множество укусов, некоторые доходят даже до костей, она находит в себе силы улыбаться. Девочка чудом выжила после нападения стаи бродячих псов.

Ну, они начали гавкать, потом уронили меня, потом обувь носки сняли. Лицо успели укусить, мне было не больно, мне было страшно. Вика, пострадавшая

Мама Вики не спит уже более суток, ведь врачи пока не дают никаких прогнозов. Известно лишь, что девочке предстоит длительный курс реабилитации.

Повезли в 17-ю больницу, там сразу зашили все. Ноги, руки в основном на голенях сильные укусы, глаз, веко, ну там над веком, бровь – тут прокусано все. Я спросила у врача, сколько будет лежать, пока ничего не могут сказать. Вчера сделали 5 уколов, предстоит, наверное, около сотни. Дарья Кучерина, мама пострадавшей

Вике повезло, что тогда ее крики услышал Геннадий Костылев, который возвращался домой по этой же дороге. Пенсионер отогнал животных от девочки и на руках донес ее до дома. Теперь для семьи Кучериных Геннадий Сергеевич настоящий ангел хранитель.

Я уже бежал, орал на них, просто испугать их чтобы. Смотрю: она лежит, ее три или четыре собаки уже дерут. Одна тянет за руку, другая за волосы, другая за ногу, вот так примерно. Когда я подбежал, они отбежали вон туда, за кучу, и скалятся. Сергей Костылев

Эти две пятиэтажки – единственные жилые постройки в радиусе нескольких километров. Вокруг лес, промзона и садовые товарищества, а за ними уже цивилизация. Людям приходится ходить по этому маршруту. Несколько дней назад на этом же месте произошло еще одно нападение на ребенка.

Я меньше чем половину завода прошел и слышу: сзади «гав», и там эти собаки на меня уже бегут. Я уже думал, орать бесполезно, но когда они меня уже повалили, у меня сменку отобрали, я начал кричать со всей силы. Булат Кашфуллин

Тогда 9-летнему Булату повезло: его спас старшеклассник, который шел тем же маршрутом домой. Саша, услышав крики о помощи, схватил палку и отбил младшего товарища от своры голодных собак.

Когда я услышал звук, там Булат орал, я побежал, палку взял и отогнал. – Не страшно было? – Нет. – Сколько было собак? – Четыре. – Когда я его поднял, они нападать начали еще раз. Александр Ежов

За последнюю неделю, говорят местные, нападения участились, четвероногие кусают всех от мала до велика, жители бьют тревогу, ведь без оборонительных средств на улицу они теперь не выходят. В руках как минимум палка. Бездомные стаи нагло облюбовали эти места.

А вот это предположительно лежка бездомных собак, раньше здесь находился завод по производству бетонных плит, но предприятие исчезло, а материал остался. Эти конструкции, которых здесь около десятка, стали логовом для диких псов. Потому что нападения происходят в нескольких метрах от этого места.

После недавнего инцидента, при котором 13-летняя Вика едва не погибла, местные власти все же обратили на проблему внимание. Администрация Калининского района Уфы вместе с Управлением гражданской защиты Уфы и полицией провели рейд по отлову собак. Республиканская прокуратура организовала проверку по факту нападения четвероногих на ребенка.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления, уполномоченных организаций по обращению с животными без владельцев, в том числе по их отлову, а также соблюдению прав несовершеннолетнего на безопасность жизни и здоровья. Роберт Ахмадуллин, старший помощник прокурора Калининского района г. Уфы