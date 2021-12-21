«Проехать невозможно»: в Уфе поселок завалило снегом

Мамы толкают школьный автобус, папы выходят на очистку дорог. Жители Нагаево скооперировались, чтобы дети попали на уроки. Сильный снегопад едва не помешал учёбе. Во время обильных осадков техники для очистки улиц не хватало.
Первые проблемы передвижения за рулём зимой Матвей узнал в этом году. Однако, несмотря на это, с двухколёсным транспортом мальчик не расстаётся даже в сильный снегопад.
Что уж говорить, буксовали и машины. Анна Зуева сегодня пешком – говорит, так даже быстрее.
А вот водителям школьных автобусов отсидеться дома, конечно, никто не даст. Возят учеников в первую и вторую смены. Несколько маршрутов и рейсов.
Не просто проводил ребёнка на автобус до школы, но ещё и очистил дорогу и остановку для транспорта один из родителей. Утром перед работой Александр Емяшев взялся за лопату. Этим мерам предшествовала другая история. По словам местного жителя, накануне из снега школьный автобус вызволяли мамы детей.
Населенные пункты Уфы разрастаются, на 300 улицах со снегом борются 4 единицы техники. Эти территории относятся к администрации Октябрьского района Уфы. По словам представителей, тракторы работать будут без перерывов. Но вот больше машин для очистки нет.
Планов на покупку новой снегоуборочной техники пока нет. По прогнозам синоптиков, обильные осадки в городе должны прекратиться в четверг. Благо, сами местные жители дружно помогают решать проблему, ну а оптимизму, видимо, нужно учиться у тех, для кого стараются.