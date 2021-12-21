«Проехать невозможно»: в Уфе поселок завалило снегом

Мамы толкают школьный автобус, папы выходят на очистку дорог. Жители Нагаево скооперировались, чтобы дети попали на уроки. Сильный снегопад едва не помешал учёбе. Во время обильных осадков техники для очистки улиц не хватало.

Первые проблемы передвижения за рулём зимой Матвей узнал в этом году. Однако, несмотря на это, с двухколёсным транспортом мальчик не расстаётся даже в сильный снегопад.

На велосипеде я больше люблю – это полезно. Но иногда застреваю. Матвей Козлов

Что уж говорить, буксовали и машины. Анна Зуева сегодня пешком – говорит, так даже быстрее.

Оставила машину дома, потому что проехать невозможно. Возим лопаты, откапываем. Анна Зуева

А вот водителям школьных автобусов отсидеться дома, конечно, никто не даст. Возят учеников в первую и вторую смены. Несколько маршрутов и рейсов.

У нас 8 автобусов, но район большой, мы подали заявку еще на два. Наталья Силина, директор школы № 147

Стараюсь не застревать, где совсем замело, не подъезжаю. Но если застрял, руками откапываю. Анатолий Мельников, водитель школьного автобуса

Не просто проводил ребёнка на автобус до школы, но ещё и очистил дорогу и остановку для транспорта один из родителей. Утром перед работой Александр Емяшев взялся за лопату. Этим мерам предшествовала другая история. По словам местного жителя, накануне из снега школьный автобус вызволяли мамы детей.

Населенные пункты Уфы разрастаются, на 300 улицах со снегом борются 4 единицы техники. Эти территории относятся к администрации Октябрьского района Уфы. По словам представителей, тракторы работать будут без перерывов. Но вот больше машин для очистки нет.

Количество техники посчитано по нормативам. Часть дорог не предана муниципалитету, там застройщики чистят сами за свой счёт. Владислав Почуев, и.о. начальника отдела по работе с отдалёнными территориями администрации Октябрьского района г. Уфы