Пожарные Уфы проводят рейды в частном секторе и СНТ

Пожарные инспекторы продолжают профилактические рейды в частном секторе Уфы и садовых товариществах. Цель проверок – выявить неисправности печного или электрооборудования, которые могут привести к трагедии.
Пронзительная сигнализация режет слух, но именно она должна спасти людей в случае пожара. Автономные дымовые извещатели сотрудники МЧС подарили детям войны Анатолию и Галине Пономарёвым.
Внимание обратили и на печное оборудование в доме и в бане. Малейший недочет может привести к возгоранию, говорят инспекторы. В зоне риска пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные и неблагополучные семьи. С наступлением морозов на электросети ложится повышенная нагрузка.
В СНТ имени Мичурина к профилактическим рейдам привыкли, проводятся они регулярно в течение всего года. Там, где выявлены нарушения, инспекторы объясняют, что нужно исправить. При повторном визите проверяют. И это приносит результаты.
С начала года в Дёмском районе инспекторы проверили порядка 2000 частных домов, проинспектировали десятки СНТ. Многие горожане используют дачные участки не только для выращивания урожая, но и для круглогодичного проживания.
В преддверии Нового года противопожарные рейду будут усилены. Именно этот период инспекторы называют наиболее опасным. Пожары могут возникнуть при использовании неисправного электро- или печного оборудования. Сотрудники МЧС просят граждан быть бдительными, чтобы не испортить праздник ни себе, ни своим соседям.