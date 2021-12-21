Пожарные Уфы проводят рейды в частном секторе и СНТ

Пожарные инспекторы продолжают профилактические рейды в частном секторе Уфы и садовых товариществах. Цель проверок – выявить неисправности печного или электрооборудования, которые могут привести к трагедии.

Пронзительная сигнализация режет слух, но именно она должна спасти людей в случае пожара. Автономные дымовые извещатели сотрудники МЧС подарили детям войны Анатолию и Галине Пономарёвым.

Это очень нужная вещь, без нее никак нельзя. Спасибо вам большое, что обратили на нас внимание. Анатолий и Галина Пономарёвы, жители СНТ им. Мичурина

Внимание обратили и на печное оборудование в доме и в бане. Малейший недочет может привести к возгоранию, говорят инспекторы. В зоне риска пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные и неблагополучные семьи. С наступлением морозов на электросети ложится повышенная нагрузка.

Обогреватели не выдерживают, проводке особое внимание уделяем, печкам, разделкам. В выходные у нас обычно горят бани, потому что разделка неправильная. Дамир Галимов, ведущий инженер отдела профилактики пожаров по Дёмскому району г. Уфы

В СНТ имени Мичурина к профилактическим рейдам привыкли, проводятся они регулярно в течение всего года. Там, где выявлены нарушения, инспекторы объясняют, что нужно исправить. При повторном визите проверяют. И это приносит результаты.

В течение 7-8 лет в нашем садоводстве не было пожаров из-за того, что рейды противопожарные постоянно проводят. Евгений Балюра, председатель СНТ им. Мичурина

С начала года в Дёмском районе инспекторы проверили порядка 2000 частных домов, проинспектировали десятки СНТ. Многие горожане используют дачные участки не только для выращивания урожая, но и для круглогодичного проживания.

50 семей, 129 человек, если всех членов семьи посчитать. Они сейчас готовятся к новогодним мероприятиям. Наша задача – провести пожарный инструктаж по проведению каникулярных дней. Альфис Гареев, первый заместитель главы администрации Дёмского района г. Уфы