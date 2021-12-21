В Уфе состоялся финал детской национальной технологической олимпиады

В России он проводится уже в третий раз. Школьники 5-7 классов из 12 регионов страны соревновались в сферах робототехники, гейм-дизайна и 3D-моделирования.

Спор 12-летних подростков – процесс командной работы над современным прототипом образа ежика в тумане. Только вместо игольчатого – робот, а туман – пар из машины-испарителя. Задача – настроить робота так, чтобы он смог выбраться из туманного лабиринта.

Робототехника – одно из направлений национальной технологической детской олимпиады. Сегодня в здании гимназии-интерната проходит финал олимпиады. Почти 100 детей со всех регионов России соревнуются в сферах робототехники, гейм-дизайна и 3D-моделирования. Для конкурса выделили 5 направлений. В каждом участники разделились на две команды.

Задания для детей составляли сотрудники научных организаций. Для этого был проведен конкурс среди ученых и лаборантов. Кроме конкурсных задач, они составляли специальные методические материалы. Лучшие работы были выбраны для детской олимпиады.

Чтобы пройти в финал, более 22 тысяч школьников из 85 регионов страны проходили первый тур заочно. Достойные результаты удалось показать лишь немногим. Заключительные этапы, кроме Уфы, прошли также в Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Королеве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Чебоксарах.