В Уфе выявили сильнейших кадетов на первенстве Башкирии по фехтованию

Турнир проходил на протяжении четырёх дней. Открыли соревнования шпажисты, после чего прошли бои у рапиристов в личном и командном зачётах.

Лев Изергин – один из самых юных участников первенства, однако на турнир он попал неслучайно. Спортсмен на четыре года младше главных фаворитов турнира, но показывал хороший уровень фехтования, за что и получил право сразиться с сильнейшими. Лев серьёзных задач перед собой не ставил и планировал попасть в восьмёрку лучших.

Провел я уже четыре боя, один проиграл. Ощущения – прям эмоции зашкаливают. Лев Изергин, участник первенства Республики Башкортостан по фехтованию

Соревнования проходят по 2005 году – это кадетский возраст. Мальчиков – 21, девочек – 18. В финальную часть проходит по 16 человек, фехтуем по олимпийской системе. Кирилл Иванов, тренер по фехтованию

Для самых опытных участников первенства Игоря Черноусова и Глеба Колобовникова подобные соревнования являются, скорее, хорошей тренировкой. Оба спортсмена постоянно выступают на международных кадетских турнирах. В ноябре Черноусов завоевал бронзу на форуме в Германии. Глеб Колобовников в плане титулов пока отстаёт от своего товарища.

Мы ездили в Германию, Сербию, честно говоря, плохо выступил. В Сербии проиграл за 32, в Германии за 16. В Братиславе будет турнир, оцениваю отлично, и надеюсь, будет результат. Глеб Колобовников, серебряный призер первенства Республики Башкортостан по фехтованию

Но первенство республики вновь завершилось победой Черноусова, в бою за золото он оказался сильнее как раз Колобовникова. У девушек золотая медаль досталась одной из фавориток турнира Арине Захаровой. Сезон фехтования начался летом, и чемпионка России в этом году провела уже немало турниров, но сил у спортсменки еще много.

Тренер мотивирует: ты можешь и умеешь – появляется желание побеждать. Арина Захарова, победитель первенства Республики Башкортостан по фехтованию