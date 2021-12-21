В Уфе выявили сильнейших кадетов на первенстве Башкирии по фехтованию

Турнир проходил на протяжении четырёх дней. Открыли соревнования шпажисты, после чего прошли бои у рапиристов в личном и командном зачётах.
Лев Изергин – один из самых юных участников первенства, однако на турнир он попал неслучайно. Спортсмен на четыре года младше главных фаворитов турнира, но показывал хороший уровень фехтования, за что и получил право сразиться с сильнейшими. Лев серьёзных задач перед собой не ставил и планировал попасть в восьмёрку лучших.
Для самых опытных участников первенства Игоря Черноусова и Глеба Колобовникова подобные соревнования являются, скорее, хорошей тренировкой. Оба спортсмена постоянно выступают на международных кадетских турнирах. В ноябре Черноусов завоевал бронзу на форуме в Германии. Глеб Колобовников в плане титулов пока отстаёт от своего товарища.
Но первенство республики вновь завершилось победой Черноусова, в бою за золото он оказался сильнее как раз Колобовникова. У девушек золотая медаль досталась одной из фавориток турнира Арине Захаровой. Сезон фехтования начался летом, и чемпионка России в этом году провела уже немало турниров, но сил у спортсменки еще много.
Республиканские соревнования являются отборочными на первенство России среди спортсменов 2005 года рождения, которое пройдет уже в будущем году. А сильнейшие кадеты Башкортостана в начале января выступят в Братиславе, где будут отстаивать честь нашей страны.