Радий Хабиров дал старт Всероссийской акции «Ёлка желаний» в Башкортостане

Глава Башкортостана Радий Хабиров исполнит новогоднюю мечту четверых детей. Столько шаров секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» сорвал с Ёлки желаний.

Двое юных жителей республики попросили велосипед и квадрокоптер. Еще две мечты оказались нематериальными –поуправлять настоящим поездом и научиться верховой езде. Радий Хабиров отметил, что все желания будут исполнены и призвал своих коллег и однопартийцев присоединиться к новогодней акции.

Эта акция очень теплая, очень добрая, потому что позволяет наше доброту, наше тепло передать детям, которые особо в этом нуждаются. Мы серьезно к ней относимся. Очень приятно, что каждый год число участников акции растет. Важно исполнить желания как можно быстрее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

Также Радий Хабиров посетил музей регионального отделения «Единой России», который открылся 1 декабря. Он стал первым в стране среди всех отделений партии. На стендах представлены история становления, партийные проекты единороссов. Открытие музея приурочили к 20-летию партии. Посетить его может любой желающий.

Фото №1 - Радий Хабиров дал старт Всероссийской акции «Ёлка желаний» в Башкортостане

Есть много интересных моментов. Отражена работа первого руководителя регионального исполкома, всех секретарей политсовета, всех руководителей регионального исполкома и активных членов партии, которые проделали большую работу по созданию и становлению партии.

Владимир Фёдоров, председатель Совета ветеранов при региональном исполкоме партии «Единая Россия»
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