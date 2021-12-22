Радий Хабиров дал старт Всероссийской акции «Ёлка желаний» в Башкортостане

Глава Башкортостана Радий Хабиров исполнит новогоднюю мечту четверых детей. Столько шаров секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» сорвал с Ёлки желаний.
Двое юных жителей республики попросили велосипед и квадрокоптер. Еще две мечты оказались нематериальными –поуправлять настоящим поездом и научиться верховой езде. Радий Хабиров отметил, что все желания будут исполнены и призвал своих коллег и однопартийцев присоединиться к новогодней акции.
Также Радий Хабиров посетил музей регионального отделения «Единой России», который открылся 1 декабря. Он стал первым в стране среди всех отделений партии. На стендах представлены история становления, партийные проекты единороссов. Открытие музея приурочили к 20-летию партии. Посетить его может любой желающий.