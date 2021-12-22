Радий Хабиров дал старт Всероссийской акции «Ёлка желаний» в Башкортостане

Эта акция очень теплая, очень добрая, потому что позволяет наше доброту, наше тепло передать детям, которые особо в этом нуждаются. Мы серьезно к ней относимся. Очень приятно, что каждый год число участников акции растет. Важно исполнить желания как можно быстрее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»