В Башкирии горка обрушилась вместе с детьми

В Белорецке 18 декабря прошло торжественное открытие ледового городка. Однако мероприятие омрачилось несчастным случаем.
Из-за большого наплыва посетителей малая горка, рассчитанная на детей младшего возраста, обрушилась вместе с посетителями. Трое детей и один взрослый получили царапины и синяки.
Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни видели в этом вину администрации города, которая допустила несчастный случай. А другие ругали недальновидных родителей, которые забирались на небольшую горку, толкались и даже передавали малышей через головы.
Администрация Белорецка отметила, что горка сертифицирована. Её изготовили на заводе по всем правилам безопасности. Конструкция просто не выдержала большого наплыва людей. При этом соседняя горка не привлекла такого внимания гостей городка. После инцидента горку починили, укрепили и ввели в эксплуатацию вновь.