В Башкирии горка обрушилась вместе с детьми

В Белорецке 18 декабря прошло торжественное открытие ледового городка. Однако мероприятие омрачилось несчастным случаем.

Из-за большого наплыва посетителей малая горка, рассчитанная на детей младшего возраста, обрушилась вместе с посетителями. Трое детей и один взрослый получили царапины и синяки.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни видели в этом вину администрации города, которая допустила несчастный случай. А другие ругали недальновидных родителей, которые забирались на небольшую горку, толкались и даже передавали малышей через головы.