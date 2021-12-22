Стало известно, когда в Уфе начнут реконструкцию Театра кукол

В Уфе планируется масштабная реконструкция Башкирского театра кукол. Старт работ намечен уже на 2022 год. Об этом сообщает Министерство культуры региона.

Капитального ремонта в легендарном театре не было с 1976 года. Обновление требуется не только самому зданию, но и прилегающей территории. По плану будет построено здание, примыкающее к театру.

В Театре кукол будет обновлен большой зрительный зал на 300 мест, а также будет построен новый – малый зрительный зал на 135 мет. На полную реконструкцию театра планируется выделить более 770 млн рублей.